Leichenfund in Bietigheim-Bissingen: Sohn soll Mutter und dann sich selbst getötet haben

4 In Bietigheim-Bissingen wurden am Freitag in einer Wohnung die Leichen von einer 52-jährigen Frau und ihrem 21 Jahre alten Sohn gefunden. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am Freitagnachmittag werden die Leichen einer 52-jährigen Mutter und ihres 21 Jahre alten Sohns in einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen gefunden. Die Kriminalpolizei hat nun neue Erkenntnisse in diesem Fall veröffentlicht.











Nachdem am Freitagnachmittag eine 52 Jahre alte Frau und ihr 21-jähriger Sohn in einer Wohnung in der Marie-Curie-Straße in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) tot aufgefunden worden waren, haben die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Ludwigsburger Polizei nun weitere Informationen zu dem Fall veröffentlicht.