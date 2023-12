1 Die Rettungskräfte rückten mit einem Großaufgebot in dem Bietigheimer Wohngebiet an. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

In einer Wohnung in Bietigheim-Bissingen hat die Polizei am Freitagnachmittag zwei Leichen gefunden. Nähere Umstände sind noch unklar.











Schrecklicher Fund in Bietigheim-Bissingen: Nachdem die Polizei einen telefonischen Hinweis bekommen hatte, fanden die Einsatzkräfte am Freitag gegen 14.30 Uhr in einer Wohnung an der Marie-Curie-Straße im Ellental zwei Leichen. Das teilten das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Freitagnachmittag mit.