1 Am Fundort der Leiche ist inzwischen eine Blume gepflanzt worden. Foto: KS-Images/Karsten Schmalz

Die Identität der am Freitag bei Freiberg am Neckar gefundenen Leiche ist weiter ungeklärt. Ein 51-Jähriger, der seit Mai vermisst wird, hatte in der Nähe sein Auto abgestellt.















Link kopiert

Nach dem Fund einer Leiche am Freitag in der Nähe der Autobahn 81 und des Golfclubs Schloss Monrepos bei Ludwigsburg laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei weiter. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, das andauert. Weitere Auskünfte gaben die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag auf Anfrage nicht.

Sammler entdecken die Leiche

Der skelettierte Körper eines Mannes war im oberen Teil eines bewachsenen Hügels gefunden worden, der sich auf der Gemarkung von Freiberg am Neckar entlang der Autobahn befindet. Zwei Personen hatten hier am Freitag Hagebutten gesammelt, waren dabei in dem von Golfern, Radlern und Joggern stark frequentierten Gebiet auf den leblosen Körper gestoßen. Die Zustand lässt darauf schließen, dass er dort schon Monate gelegen hat. Die beiden Spaziergänger berichteten einem Mitarbeiter des Golfclubs von dem grausigen Fund. Er verständigte die Polizei. Inzwischen ist der Bereich des Fundorts mit Rindenmulch bedeckt. Gepflanzt wurde an der Stelle auch eine Zimmerazalee.

Unsere Empfehlung für Sie Grausiger Fund in Ludwigsburg Leiche beim Schloss Monrepos entdeckt Spaziergänger haben am Samstag in der Nähe des Golfclubs eine männliche Leiche gefunden. Die Ermittlungen laufen, die Polizei macht aber aktuell noch keine Angaben.

Zwar ist die Todesursache – ein Gewaltverbrechen, ein Unfall oder ein Suizid – laut den Ermittlern weiterhin unklar. Doch „aufgrund der Auffindesituation der Leiche ist von einem Suizid auszugehen“, heißt es vonseiten der Polizei. Eine offizielle Todesursache sei jedoch noch nicht festgestellt worden, betont Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Weil der Todeszeitpunkt länger zurückliegt, nimmt die Untersuchung der Leiche mehr Zeit in Anspruch.

Vermisster wurde mit Hunden und einem Hubschrauber gesucht

Seit dem Fund der männlichen Leiche macht die Annahme die Runde, dass es sich bei der Person um einen 51-jährigen Mann aus Bietigheim-Bissingen handeln könnte, der seit 4. Mai vermisst wird. Er hatte an jenem Mittwoch seine Wohnung verlassen und wurde nicht mehr gesehen. Zufall? Das Fahrzeug des Mannes war am Wilhelmshof verlassen aufgefunden worden. Der zur Stadt Bietigheim-Bissingen gehörende Hof samt Tierarztpraxis befindet sich rund einen Kilometer entfernt von der Stelle, wo jetzt die Leiche entdeckt wurde. Dazwischen liegen Äcker und ein Feldweg, der zum Planetenweg vom Bietigheimer Forst über das Monrepos-Areal bis zum Favoritepark zählt. Der Vermisste war mit Mantrailerhunden, einem Hubschrauber sowie der Polizeipferdestaffel gesucht worden – ohne Erfolg. Seitens des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wird der Verdacht weder bestätigt noch dementiert.