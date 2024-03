1 Der frühere Stuttgarter OB Fritz Kuhn hat sich in Sachen Cannabis-Legalisierung über X zu Wort gemeldet. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Thomas Strobl (CDU) warnt vor „Cannabistouristen“, die zum Kiffen von Frankreich nach Deutschland reisen. Auf X lästert Alt-OB Fritz Kuhn (Grüne) nun: Über „Alkoholtouristen“ auf dem Wasen mache sich der Innenminister keine Sorgen.











Link kopiert



Wird Baden-Württemberg bald deutlich attraktiver für das Nachbarland Frankreich? Liegt’s künftig nicht nur am Schwarzwald, an zwei Automuseen in Stuttgart oder am Schloss Heidelberg, dass Touristen aus der Grande Nation die Grenze passieren? Innenminister Thomas Strobl (CDU) rechnet mit neuen Problemen für die heimische Ordnungsmacht. „Unsere Polizei muss mehr Einsatz zeigen, um die negativen Folgen der Entscheidung der Ampel vor Ort abzumildern“, sagt er der Deutschen Presseagentur.