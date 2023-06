1 Mit dem „Nein“ soll ein Zeichen gegen die Bebauung gesetzt werden. Foto: BI

Große Aktion beim Sommerfest der Bürgerinitiative gegen eine Landeserstaufnahme für Geflüchtete im Kreis Ludwigsburg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Etwa 700 Menschen – so schätzen die Veranstalter – haben sich am Samstag zu einem großen „Nein“ gegen die Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete in Tamm und Asperg formiert. Sie formten auf einem Gelände in Tamm die Buchstaben.