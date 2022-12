5 Anschleichen, ohne dass es der andere bemerkt, ist oft gar nicht so einfach. Foto: Simon Granville

Die Lasertag Arena Kornwestheim zählt zu den modernsten und größten Anlagen ihrer Art in Deutschland. Auf mehr als 1600 Quadratmetern sind alleine, mit Partner oder einer ganzen Gruppe Geschicklichkeit, Schnelligkeit und volle Konzentration gefragt.















Es ist eine der aufstrebendsten Funsportarten der vergangenen Jahre: Lasertag. Doch was ist Lasertag eigentlich? Und warum geht hier ohne Geschicklichkeit, Schnelligkeit und volle Konzentration gar nichts? Ein Besuch in der Kornwestheimer Lasertag Arena gibt Aufschluss. Seit 2016 findet man hier auf mehr als 1600 Quadratmetern Spielfläche eine der größten und modernsten Lasertag Arenen Deutschlands. Gespielt wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und Verstecken labyrinthartig aufgebaut sind. Sphärische Musik, fluoreszierende Bilder und Nebel sorgen zusätzlich für Action und maximalen Spielspaß.

Was ist Lasertag? Lasertag ist ein Teamspiel, bei dem jeder mit einer Weste sowie einem Lasergerät, auch Phaser genannt, ausgerüstet wird. Ziel des Spiels ist das Sammeln möglichst vieler Punkte innerhalb einer bestimmten Zeit. Punkte können durch das Markieren von Spielern sowie verschiedenen Sonderzielen erreicht werden. Gespielt wird in abgedunkelten Räumen, die mit Hindernissen und Verstecken labyrinthartig aufgebaut sind. Gefragt sind Teamfähigkeit, Ausdauer, Zielgenauigkeit und taktisch kluges Vorgehen. Beim Lasertag ist man stets in Bewegung, muss durchweg sein Umfeld im Visier haben und aufpassen, dass man selbst nicht getroffen wird, weil man sonst für ein paar Sekunden gesperrt wird. Dass man getroffen ist, erkennt man daran, dass das Licht an der Weste ausgeht. Wer bei Lasertag sofort an ein wildes Schießspiel denkt, liegt falsch. Denn es geht um mehr – und es gibt auch Varianten, in denen man mit seinem Infrarotlicht keine Westen von anderen Personen treffen, sondern Aufgaben meistern soll.

Wie läuft ein Standardspiel ab, und was gibt es für Versionen? Standardmäßig treten zwei Teams gegeneinander an. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Seinen Teamkameraden erkennt man an der Farbe seiner leuchtenden Weste. Gespielt werden kann aber auch als Einzelperson im Modus „Jeder gegen jeden“, sodass am Ende die Person als Sieger feststeht, die die meisten Punkte gesammelt hat. In der Lasertag Arena in Kornwestheim findet man demnach immer Mitspieler und benötigt keine Gruppe. Insgesamt können 45 Personen gleichzeitig spielen. Eine Runde dauert in der Regel 15 Minuten. Neben den Standardspielen gibt es auch verschiedene Themen-Spiele – Laserball ist beispielsweise sehr beliebt. Hierbei gilt es, einen virtuellen Ball an verschiedenen Zielen zu holen und zu anderen Zielen zu bringen. Die Ziele müssen stets mit dem Laserstrahl des Phasers getroffen werden.

Wird man eingewiesen? Ja. Vor dem Start eines Spieles erklärt eine Mitarbeiterin in einem extra Raum alle Regeln und zeigt anhand eines Schaubildes auch die Sonderziele, die es in der Arena zu finden gibt. Das können kleine Zeichen an einer Wand sein, aber auch große Ziele.

Was kostet der Eintritt? Eine Runde kostet acht Euro. Es gibt aber auch zahlreiche Spezialangebote. So können Schüler und Studenten beispielsweise montags drei Stunden Lasertag für 18 Euro spielen, alle Gäste Ü 30 zahlen dienstags nur sechs Euro pro Spiel und Ladys erhalten donnerstags zwei Spiele für zehn Euro. Sonntags gibt es ab 19 Uhr eine Flatrate für 15 Euro. Gruppen können sich zudem Angebote machen lassen. Alle Angebote gibt es unter: www.lasertag-kornwestheim.de.

Wie kommt man hin? Von Richtung Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen aus erreicht man die Lasertag Arena über die B 27. Kurz vor Kornwestheim nimmt man die Ausfahrt Kornwestheim-Nord/Remseck und biegt dann rechts auf die Aldinger Straße ab und fährt weiter auf die Enzstraße. Parkplätze sind rund um das Gebäude vorhanden. Aber auch mit Bus und Bahn ist die Arena gut zu erreichen. Vom Personenbahnhof aus fahren die Buslinien 411 und 412 in die Nähe.

Was, wenn man Durst bekommt? Keine Sorge, verschiedene Getränke und kleine Snacks gibt es im Aufenthaltsbereich. Hier stehen auch Bierbankgarnituren, damit man mal etwas Verschnaufen kann zwischen den Runden. Denn: Anstrengend ist Lasertag allemal.

Unterwegs in der Region

Öffnungszeiten

Geöffnet ist die Lasertag Arena in Kornwestheim in der Enzstraße 35 an sieben Tagen in der Woche. Montags bis donnerstags von 14 bis 22 Uhr, freitags von 14 bis 23 Uhr und samstags und sonntags von 12 bis 23 Uhr. In den Winterferien kann derzeit montags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr gespielt werden. An Silvester ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet und an Neujahr hat die Lasertag Arena von 15 bis 23 Uhr geöffnet.

Extras

Wer nach oder vor dem Lasergame noch etwas rätseln möchte, kann einen der zwei Escape Rooms buchen, die es inzwischen auch in der Arena gibt. Infos zu den Räumen gibt es online unter www.escaperooms-kornwestheim.de. Dort kann man diese auch direkt reservieren.