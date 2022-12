8 Der Belag ist gewöhnungsbedürftig, doch das Schlittschuhlaufen macht Anfängern und Fortgeschrittenen trotzdem Spaß. Foto: Werner Kuhnle

Ganze 975 Quadratmeter Fläche für Spaß und Bewegung auf scharf geschliffenen Kufen – das bietet die Kunsteishalle in Ludwigsburg. Und das auf einem außergewöhnlichen Belag. Seit dem Frühjahr dient nämlich statt gefrorenen Wassers ein spezieller Kunststoff namens Glice als Untergrund für das Eislaufvergnügen. Ursprünglich nur dafür gedacht, die Saison in den Sommer hinein zu verlängern, bleibt der Belag auch in diesem Winter. So kann die Stadt jede Menge Energie und Wasser sparen. Und hat die größte Indoor-Eisbahn Deutschlands ohne Eis.

Wie läuft es sich auf dem Untergrund? Wer bislang nur auf Eis gelaufen ist, der muss sich erst einmal umstellen. Denn man kann zwar auch auf dem Kunststoff gleiten und das sogar – je nach persönlicher Fitness – recht schnell, doch der Reibungswiderstand ist größer, sagt Andreas Schurig, der Eismeister bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB), zu denen die Eissporthalle gehört. Das hat aus seiner Sicht aber auch Vorteile. „Die Sportler bauen beim Laufen mehr Muskeln auf, und die Kinder fallen nicht so leicht hin.“ Bei den Teenagern Aaliyah, Laura, Eliora und Tuana, die aus Kornwestheim gekommen sind und erstmals Erfahrungen mit dem neuen Untergrund der Bahn machen, fällt die Bilanz gemischt aus. „Ich bin normales Eis gewöhnt, das ist schon eine Umstellung“, meint die 13-jährige Laura, eine ihrer Freundinnen findet: „Es macht Spaß, aber normales Eis ist besser, weil man leichter seitwärts gleitet.“ Doch man gewöhne sich relativ schnell daran, und es gebe auch Vorteile: „Es ist nicht so kalt – und wenn man hinfällt, wird man nicht nass.“ Wer das volle Glice-Vergnügen genießen will, sollte auf jeden Fall nicht zu schnell aufgeben. Denn je wärmer die Kufen sind, desto besser gleiten sie. Wie das Kunsteis wird auch der Kunststoff regelmäßig aufbereitet, allerdings seltener – in der Regel aber mindestens einmal pro Woche.

Was gibt es an Service? Um optimal gleiten zu können, sollte man stets gut geschliffene Kufen haben. Ein Schleifservice wird direkt vor Ort angeboten, außerdem gibt das Team der Kunsteisbahn gerne Tipps. Wer möchte, kann auch für vier Euro optimal geschliffene Schlittschuhe ausleihen. Und wer sich auf den Kufen noch nicht so sicher fühlt oder überhaupt erstmals darauf steht, der kann einen der niedlichen Pinguine ausleihen, die man wie einen Rollator als Lernhilfe vor sich herschiebt. Für Hungrige gibt es eine Cafeteria, außerdem kann man in einem Shop Zubehör und auch Schlittschuhe erwerben, wobei die Auswahl natürlich eher klein ist.

Für wen ist die Kunsteisbahn geeignet? Für jeden, der Spaß am Eislaufen hat oder es einfach einmal ausprobieren möchte – Kinder, Familien, Singles, aber auch Sportler kommen auf ihre Kosten, wenn sie sich auf die Umstellung auf Kunststoff einlassen und nicht erwarten, dass Kunsteis und Kunststoff genau gleich reagieren.

Spezielle Angebote Für viele reicht es schon aus, allein oder in netter Gesellschaft zur Musik aus den Lautsprechern Runden oder Pirouetten zu drehen. Doch wer mehr will, bekommt auch das. Noch bis zum 17. März gibt es immer freitags zwischen 19 und 21.30 Uhr eine Disco, am jeweils ersten Samstag des Monats zwischen 14 und 15.30 Uhr eine Kinderdisco, ergänzt durch eine Kinder-Faschingsdisco am 25. Februar. Auch Eisstockschießen für Gruppen ist ebenso möglich wie Firmenevents – das allerdings jeweils nur außerhalb der Öffnungszeiten und nach Voranmeldung.

Was kostet das Ganze? Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro. Für die Discos kommt ein Zuschlag von 2,50 Euro obendrauf. Familien zahlen am Wochenende und an Feiertagen vormittags 15 Euro. Leih-Schlittschuhe kosten vier Euro, Kufenschleifen je nach Schliff zwischen 6 und 10 Euro.

Was ist sonst noch in der Nähe? Wer lieber auf Rollen statt auf Kufen dahingleitet, findet noch bis zum 8. Januar in derselben Halle eine Rollschuh-Inlineskates-Bahn. Und auch die ist mit 900 Quadratmetern alles andere als klein. Für beide Laufvergnügen gilt ein- und dieselbe Eintrittskarte, man kann also beides miteinander kombinieren. Und wer noch schwimmen möchte: Das Stadionbad ist gleich nebenan. Die Sauna ist allerdings zurzeit geschlossen.

Die Kunsteisbahn Ludwigsburg – Öffnungszeiten und Eintrittskarten

Winterzeit ist Drinnenzeit – aber an tristen Tagen muss niemand zuhause auf dem eigenen Sofa verweilen. Wir haben uns in der Region Stuttgart auf die Suche nach Ausflugstipps und Aktivitäten gemacht, die auch bei Kälte und Schmuddelwetter zum Hinfahren und Mitmachen einladen. Wetten, dass auch für Sie etwas dabei ist?

Öffnungszeiten



Die Kunsteisbahn hat auch in den Weihnachtsferien geöffnet. Montags, dienstags, donnerstags und sonntags ab 9 bis 13 Uhr, mittwochs, freitags und samstags bis 21.30 Uhr. Ausnahmen gibt es an den Feiertagen. An Silvester kann man von 9 bis 13 Uhr und am 1. Januar von 13 bis 19 Uhr Schlittschuhlaufen.

Ticketkauf



Eintrittskarten können direkt an der Kasse oder unter www.swlb.de/e-ticket erworben werden. Umtausch oder Erstattung sind zwar nicht möglich, aber man kann den Tag, an dem man kommen möchte, selber umbuchen.