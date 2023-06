1 Ein normaler Mai-Morgen an der Stuttgarter Zulassungsstelle: eine endlose Schlange um 7.30 Uhr. Foto: StZN

Vor der Kfz-Zulassungsstelle in Zuffenhausen brauchen Kunden seit Jahren gute Nerven. Die Wartezeit beträgt oft Stunden. Sicherheitsdienst und Polizei haben viel zu tun. Derzeit sind Termine besonders knapp – das könnte sich aber ändern.









Für jeden, der nicht regelmäßig zur Stuttgarter Zulassungsstelle muss und nicht vorgewarnt ist, sind die Verhältnisse unfassbar. „Ich wollte Mitte Mai ein Fahrzeug zulassen. Nachdem ich schon um 7.30 Uhr dort gewesen bin, war ich über die Schlange, die sich bereits gebildet hatte, geschockt“, sagt ein Mann. Seine Fotos sprechen für sich: Es dürften hunderte Menschen sein, die da schon am frühen Morgen warten. Die Ersten seit 6 Uhr. Was in der traurigen Geschichte der Zulassungsstelle in den vergangenen Jahren fast noch moderat anmutet. Es gab auch schon Berichte über die ersten Wartenden um 3 Uhr nachts.