Lange Einkaufsnacht in Stuttgart „Den Feinstaubalarm mit einem Feuerwerk gefeiert"

Von bam 05. November 2018 - 17:36 Uhr

Bei der langen Einkaufsnacht in Stuttgart ist am Samstag ein Feuerwerk gezündet worden. In Zeiten des Feinstaubalarms stößt diese Aktion auf Unverständnis und Empörung bei den Bürgern. Auf Twitter gab es heftige Kritik.





Stuttgart - Die lange Einkaufsnacht in Stuttgart, die am Samstag wieder statt gefunden hat, ist eine umstrittene Veranstaltung. Neben vollen Innenstadtstraßen, die bei manchem für Unmut sorgten, und den Diskussionen über die Arbeitszeiten der Handelsmitarbeiter, spielte diesmal allerdings noch etwas anderes eine Rolle: Zur Halbzeit der Shopping-Nacht zündete die City-Initiative Stuttgart gegen 22 Uhr ein Feuerwerk auf dem Dach der Königsbaupassagen. Vor dem Hintergrund, dass in Stuttgart derzeit wieder Feinstaubalarm ist, sorgte die Aktion unter einigen Stuttgartern für heftige Kritik.

Auch wenn das Feinstaubradar unserer Zeitung für den Samstag deutlich höhere Messwerte im Vergleich zum Vortag zeigte, lässt sich anhand dieser und der Messwerte vom Neckartor nicht mit Sicherheit sagen, dass das Feuerwerk zu einer erhöhten Feinstaubbelastung führte. Auf diese Daten beruft sich auch die Stadt und die City-Initiative, die das Feuerwerk veranstaltete. Da es am Schlossplatz jedoch keine Messgeräte gibt, sind diese Werte nur bedingt aussagekräftig.

„Zur Reinhaltung der Luft kann ein Feuerwerk rechtlich nicht verboten werden. Das Feuerwerk war deshalb vom Amt für öffentliche Ordnung zu genehmigen“, so eine Sprecherin der Stadt Stuttgart. Bettina Fuchs von der City-Initiative verweist auf die Genehmigung. Zwar sei man sich der schlechten Luft im Kessel bewusst, sagt Bettina Fuchs: „Die Belastungswerte sind im Vergleich zu einem Silvester-Feuerwerk so gering, dass wir die Besucher, die sich auf das Feuerwerk als Teil der Einkaufsnacht gefreut hatten, nicht enttäuschen wollten.“

Viele Stuttgarter üben Kritik

Für viele Stuttgarter steht fest: Das Feuerwerk war eine irrwitzige Aktion, die insbesondere die Stadt Stuttgart als Genehmigungsinstanz in ein inkonsequentes, unglaubwürdiges Licht rückt. Man soll das Auto also stehen lassen und am besten mit dem neuen X1-Schnellbus in die Stadt fahren, wo man sich dann aber am Schlossplatz ein Feuerwerk ansehen darf. „Das kannst du dir nicht ausdenken“, twittert ein empörter Stuttgarter.

