Die Implosion eines Akkus hat im Landkreis Heilbronn am Sonntag wohl zu einem schadensträchtigen Brand geführt. Gegen 14 Uhr stand der Hobbyraum im Keller eines Einfamilienhauses in Hardthausen in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer löschen, jedoch wurde das Haus unbewohnbar.