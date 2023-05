3 Katrin Lichy widmet ihre ganze Kraft dem Pflegeberuf. Foto: Simon Granville

Großer Einsatz für Corona-Patienten: Katrin Lichy vom Klinikum Ludwigsburg ist von Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit dem Landesverdienstorden geehrt worden.









Als Katrin Lichy einen Brief mit dem Absender Staatsministerium erhält, fragt sie sich im ersten Moment, was sie denn angestellt habe. Mit dem Öffnen des Umschlags wandelt sich die Unsicherheit jedoch schnell in Freude – und Demut. „Ich bin völlig geplättet. Warum ich? Ich als kleines Licht . . .“ Sie hält einen Brief von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in den Händen, mit der Nachricht, dass er ihr den Landesverdienstorden verleihen möchte. Das ist die höchste Auszeichnung des Landes Baden-Württemberg und gilt auf Lebenszeit.