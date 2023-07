Keine Lockerungen im Südwesten in Sicht

1 Ministerpräsident Kretschmann hofft auf die Impfpflicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Ministerpräsident Kretschmann ist „bestürzt“ über die niedrige Impfquote im Land, er schließt baldige Lockerungen aus. Ab 2022 kommt Testpflicht in Kitas.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Trotz einer „Seitwärtsbewegung“ bei den Infektionszahlen und erstmals einer um neun Fälle gesunkenen Zahl der Corona-Krankenhauseinweisungen im Vergleich zur Vorwoche sieht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) keinen Spielraum für Lockerungen der Coronaregeln in absehbarer Zeit. Sorgen bereitet der Landesregierung die Omikron-Variante, von der es zwar erst 26 nachgewiesene Fälle im Südwesten gibt – 0,02 Prozent von allen – , die allerdings eine rasant schnelle Verbreitung erfährt und sich alle drei Tage verdoppelt. „Wir können keine Lockerungen in Aussicht stellen“, sagte Kretschmann bei der Landespressekonferenz am Dienstag.