Lage der Fußball-Landesliga, Staffel 2: Es kann nur einen geben, und im Keller ist die Hölle los

1 Am Wochenende rollt der Ball bei allen Landesligisten wieder. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

An diesem Wochenende startet die Fußball-Landesliga, Staffel 2, in die Rückrunde. Der Titelfavorit ist klar, doch wo sehen sich alle 16 Mannschaften und welche Transfers haben sie im Winter getätigt?











Link kopiert



Bereits vergangene Woche war Nachsitzen angesagt. Acht Teams brachten noch 90 Minuten hinter sich, um die Vorrunde in der Landesliga, Staffel 2, abzuschließen, unter anderem auch der TSV Weilimdorf. Am kommenden Wochenende beginnt dann der zweite Teil der Saison – und das in kompletter Staffelstärke mit insgesamt 16 Teams beziehungsweise acht Partien. Am 1. Juni steht dann der 30. und letzte Spieltag auf dem Programm.