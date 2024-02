Fußball-Landesliga: TSV Weilimdorf: Kapitän überrascht mit erstaunlicher Fair-Play-Aktion

1 Kurzfristig in die Startelf gerutscht und prompt Führungstorschütze: der Weilimdorfer Rinis Krasniqi (rechts). Foto: Archiv Günter Bergmann

Nach 14 Wochen Ligapause setzen die Fußballer des TSV Weilimdorf ihren Erfolgslauf direkt fort – und überraschen beim 2:0 in Waldstetten mit einer Fair-Play-Aktion.











Am Ende gab es einen dicken Kopf. Der Mittelfeldmann Maximilian Wojcik rauschte mit einem Gegenspieler zusammen. Die Folge: Nur gut 20 Minuten nach seiner Einwechslung war für ihn auch schon wieder Schluss. Das allerdings sollte dann die einzige Begebenheit sein, die beim Fußball-Landesligisten TSV Weilimdorf für einen Brummschädel sorgte. Ansonsten? Erstes Pflichtspiel nach 14 Wochen Winterpause – und was passiert? Die Nord-Stuttgarter haben an diesem Sonntag einfach so weitergemacht wie zuvor. Mit einem 2:0-Sieg in der Nachholpartie beim TSGV Waldstetten setzten sie ihren Erfolgslauf fort. Auch, weil sich einer, der eigentlich gar nicht für die Startelf vorgesehen war, als Türöffner betätigte.