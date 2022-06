Nach Unfall in Stuttgart-Vaihingen Autofahrer erliegt in Klinik seinen Verletzungen

Ein Autofahrer verursacht am Sonntagabend in Vaihingen offenbar wegen eines medizinischen Notfalls einen Unfall und wird dabei lebensgefährlich verletzt. Am Montag stirbt der Mann in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.