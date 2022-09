1 Bei der Schlange handelt es sich um eine Madagaskarboa. Foto: Polizeipräsidium Aalen

Ein Mann ruft die Polizei und berichtet von einer großen Schlange, die auf sein Haus zukrieche. Tatsächlich finden die Beamten das Tier – Experten in der Wilhelma können die Schlange identifizieren.















Link kopiert

Am Montagnachmittag ist in einem Garten in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) eine zwei Meter lange Würgeschlange aufgetaucht. Gegen 14 Uhr hatte ein Anwohner aus dem Enzianweg im Ortsteil Endersbach die Polizei angerufen und mitgeteilt, dass eine „große Schlange“ in seinem Garten sei und langsam auf das Haus zukrieche.

Die Polizei rückte an – und die Beamten stellten fest, dass der Mann tatsächlich recht hatte: Eine etwa armdicke, rund zwei Meter lange Schlange war im Garten des Mannes. Mit der Hilfe eines hinzugerufenen, sachkundigen Polizisten konnten die Beamten das Tier in einen Karton lotsen und es so einfangen.

Im Anschluss wurde die Schlange in die Wilhelma nach Stuttgart gebracht, wo sie als Madagaskarboa identifiziert werden konnte. Bei dieser Art handelt es sich um eine ungiftige Würgeschlange, die – wie der Name sagt – eigentlich nur auf Madagaskar und der Insel Réunion beheimatet ist. Sie können je nach Unterart bis zu 2,70 Meter lang werden. Madagaskarboas sind dämmerungsaktive Tiere, die sich vor allem im Erwachsenenalter meist auf dem Boden bewegen und auf Beutetiere warten.

Die Boa aus Weinstadt wird nun in der Wilhelma versorgt, bis sich der Besitzer findet. Die Polizei bittet den Besitzer der Schlange oder Personen, die Angaben zur Herkunft des Tieres machen können, sich unter 0 71 51/6 50 61 zu melden.