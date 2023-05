1 Der mobile Raumtrenner bekommt einen bunten Anstrich.Funktioniert das Ballspiel wie geplant? Foto: Jürgen Bach

Korntal-Münchingen - Sägen, schleifen, hämmern, bohren, pinseln: Die acht fleißigen Handwerker zwischen Ende 20 und Mitte 40 haben in der Kita Sportnest alle Hände voll zu tun. Es sind allerdings nicht irgendwelche Handwerker, die auf dem Schulcampus im Stadtteil Münchingen von Korntal-Münchingen bei schweißtreibenden Temperaturen werkeln: Sondern Nachwuchsführungskräfte des Stuttgarter Technologiekonzerns Bosch. Sie arbeiten normalerweise am Standort Feuerbach, doch für ein paar Tage verließen sie ihren gewohnten Arbeitsalltag, um sich in einem sozialen Projekt zu engagieren. Die Teilnahme an einem solchen Projekt ist Pflicht und ein Baustein des „Talent Pools“. Dieses Mitarbeiterentwicklungsprogramm für Nachwuchsführungskräfte gibt es seit Jahrzehnten und weltweit an allen Standorten.