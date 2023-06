Vorreiter-Kita Sportnest in Korntal-Münchingen erweitert

1 Ran an die Geräte: Der neue Bewegungsraum ist der ganze Stolz der Kita Sportnest. Er ist 140 Quadratmeter groß. Foto: factum/Jürgen Bach

Die Kita Sportnest im Ortsteil Münchingen von Korntal-Münchingen ist für 1,4 Millionen Euro erweitert worden. Trotzdem: Die Einrichtung hat weiterhin große Pläne.









Korntal-Münchingen - Der neue, 140 Quadratmeter große Bewegungsraum, ausgestattet mit Bällen, Klettergerüsten und anderen Geräten, ist zwar schon ein paar Wochen alt – Bettina Weinmanns Begeisterung ist aber trotzdem noch so groß wie am Tag der Fertigstellung und Einweihung. „Das ist der Wahnsinn, der Hammer“, schwärmt die Leiterin der Kindertagesstätte Sportnest auf dem Schulcampus im Ortsteil Münchingen von Korntal-Münchingen. Das pädagogische Arbeiten falle jetzt viel leichter als vorher. Damit meint Bettina Weinmann die Zeit vor der Sanierung und Erweiterung der Sportkita für rund 1,4 Millionen Euro, die die Einrichtung mehr als doppelt so groß gemacht hat.