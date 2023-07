1 Die Belastung war für Pflegekräfte in Krankenhäusern schon vor Corona groß. In der Pandemie hat sie aber noch einmal zugenommen. Foto: dpa/Robert Michael

Nach mehr als eineinhalb Jahren Pandemie reicht es so mancher Pflegekraft – auch im Kreis Ludwigsburg. Die Personalsorgen der Kliniken dürften sich weiter verschärfen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Die Belastung für Pflegekräfte war in den vergangenen eineinhalb Jahren groß, für diejenigen unter ihnen, die sich dem Coronavirus auf den Intensivstationen entgegengestemmt haben, aber besonders. Wechsel zwischen Stationen, viele Schichten, dazu die Angst, sich selbst zu infizieren. Einige Intensivpflegekräfte wollen sich diesem Stress offenbar nicht mehr aussetzen und haben deshalb gekündigt – auch in den Kliniken im Kreis Ludwigsburg. „Ein wesentlicher Faktor waren sicherlich die Auswirkungen der Coronapandemie“, sagt der Sprecher der Regionalen Kliniken-Holding (RKH), Alexander Tsongas. Viele Pflegekräfte, insbesondere im Bereich der Intensivpflege, seien ausgebrannt, „und manche haben sich angesteckt und leiden zum Teil noch heute an den Auswirkungen“.