F3 in Fellbach

1 Der Tod – mindestens – einer Nilgans hat in Fellbach einen Schwimmbadchef stolpern lassen. Foto: Gottfried Stoppel

Nach dem Tod von Tieren im Fellbacher Erlebnisbad F3 wurde der Schwimmbadchef fristlos gefeuert. Die Sache ist keine Lappalie, findet unser Redakteur Phillip Weingand.









Seit 2021 stand der nun geschasste Geschäftsführer dem Erlebnisbad F3 vor. Das Bad gehört mit einer halben Million Besuchern pro Jahr zu den großen Erlebnisbädern in der Region – und der Job, das finanziell angeschlagene F3 über Wasser zu halten, war nicht leicht. Vor allem nicht in Zeiten von Corona, Energiekrise und Fachkräftemangel. Kann es sich ein Betreiber – in dem Fall die Stadt Fellbach – leisten, einen Bäderfachmann loszuwerden, gar fristlos, mit der entsprechenden öffentlichen Aufregung?