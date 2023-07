Alarm in Aspach

Wegen eines Gasalarms haben Anwohner der Backnanger Straße in Aspach am Montagabend zeitweise ihre Häuser verlassen müssen. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 17.30 Uhr ein Leck an einer Leitung festgestellt worden. Die Häuser wurden daraufhin evakuiert, die Straße von der Gemeindeverwaltung gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Gegen 19 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.