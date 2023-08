Die Band aus Bietigheim-Bissingen wird 2024 bei den KSK Music Open in Ludwigsburg auftreten – mit Klassikern wie „Lena“ oder „Funkelperlenaugen“ im Gepäck.

Die Fantastischen Vier waren bereits fix und werden am Samstag, 27. August, 2024 bei den KSK Music Open auf der Bühne vor dem Ludwigsburger Schloss Sprechgesang-Klassiker wie „Die da“ zum Besten geben. Nun haben die Eventstifter als Veranstalter eine weitere deutsche Erfolgsband für die Musik-Reihe im kommenden Jahr verpflichten können: Pur aus dem benachbarten Bietigheim-Bissingen treten am Donnerstag, 1. August, auf.

Die Band um Sänger Hartmut Engler gibt das Gastspiel in Ludwigsburg im Rahmen ihrer Open-Air-Tournee, die unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ steht. Pur-Fans dürfen sich auf Songs aus dem aktuellen Album „Persönlich“ freuen. Hinzu kommen laut Veranstalter Hits und Hymnen aus mehr als 40 Jahren Band-Geschichte, darunter populäre Songs wie „Lena“, „Funkelperlenaugen“, „Abenteuerland“ und „Wenn sie diesen Tango hört“. Tickets sind bereits bei Eventim unter www.eventim.de erhältlich. Der reguläre Vorverkauf startet am Montag, 14. August, um 10 Uhr. Karten sind von da an auch über www.ticket.eventstifter.de und alle anderen Vorverkaufsstellen erhältlich. Girokontokunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten über Eventstifter vergünstigte Tickets.