Das Wetter ist eine Frechheit. Für Anfang August ist es eklig frisch, dazu nieselt es fast ohne Unterlass. Doch diese widrigen Begleitumstände sind so gut wie vergessen und der Regen auch nahezu abgeklungen, als die Broilers am Freitagabend kurz nach 20.30 Uhr die Bühne im Hof des Ludwigsburger Schlosses entern. Rund 8000 Fans sind von nun an aus dem Häuschen, liegen sich bei den Mitsing-Hymnen der Düsseldorfer Punkrocker in den Armen, bejubeln eine verbale Breitseite von Sänger Sammy Amara gegen die AfD. Das Quintett wirbelt zu Gassenhauern wie „Ist da jemand?“ über die Bühne. Das Publikum fordert Zugaben. Um 22.40 Uhr ist das Spektakel zu Ende und alle strömen meist beseelt, etliche auch biertrunken lächelnd nach Hause.