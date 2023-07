Die KSK-Music-Open beginnen am 29. Juli. Unter anderem kommt Dieter Bohlen in den Ludwigsburger Schlosshof. Fürs kommende Jahr hat sich mit den Fantastischen Vier schon ein Top Act angesagt.

Die Vorbereitungen für die KSK-Music-Open sind im vollen Gange. Die Events in einer der schönsten Open-Air-Location Baden-Württembergs – dem Ludwigsburger Schlosshof – starten am 29. Juli. Eröffnet wird die Open-Air-Reihe mit einem Brasstival und der Band LaBrassBanda. Auch der Musikverein Ludwigsburg-Oßweil, und die Bands Folkshilfe, Druckluft und Spicy Roots haben beim Festival-Auftakt ihren Auftritt. Einlass ist um 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr.

Dieter Bohlen am 30. Juli

Einen Tag später, am Sonntag, 30. Juli, kommt dann der Pop-Titan himself nach Ludwigsburg. Dieter Bohlen bringt die größten Hits von Modern Talking auf die Bühne im Ehrenhof des Schlosses. Sein Konzert startet um 19 Uhr, Einlass wieder eine Stunde vorher.

Am Donnerstag, 3. August, folgt ein Auftritt der deutschsprachigen Pop-Sängerin Lea (Beginn 19 Uhr), einen Tag später, am Freitag, 4. August, circa 19.15 Uhr, tritt die deutsche Punkband Broilers auf.

Zum Abschluss am Samstag, 5. August, steigt noch das House- und Techno-Festival Crown of Sound. Wo der baden-württembergische Herzog Eberhard Ludwig einst prunkvolle Feste feierte, kommt die Beletage der elektronischen Musiklandschaft zusammen, um das barocke Anwesen in eine exklusive Rave-Location zu verwandeln. Statt feiner Trachten bietet die Deutschlandpremiere vom Amore Festival beim Crown of Sound ihren Besuchern ein elektronisches Klangkostüm, das mit einer satten Portion Groove & Bass den Takt vorgibt. Das Line-Up kann sich sehen lassen: Sven Väth, Maceo Plex, Seth Troxler, Jan Blomqvist, Gina Jeanz, Leif Müller b2b Niklas Ibach und Rampini bitten aufs Parkett im Innenhof des Schlosses. Einlass und Beginn sind um 14 Uhr.

Und schon bevor die KSK-Music-Open 2023 losgehen, hat der Veranstalter Eventstifter, einen Top-Act für 2024 bekannt gegeben: Mit den Fantastischen Vier hat fürs kommende Jahr die Band zugesagt, die seit 34 Jahren gehobenes deutsches Pop-Niveau verkörpert. Sie werden ihre Hits am 27. Juli 2024 im Ehrenhof des Ludwigsburger Residenzschlosses auf die Bühne bringen. Der exklusive Eventim-Vorverkauf dazu beginnt am Freitag, 1. September, um 10 Uhr unter eventim.de.

Tickets für die KSK-Music-Open in diesem Jahr gibt es im Internet unter www.ksk-music-open.de. Stand jetzt sind noch für alle Konzerte und Events Tickets erhältlich.