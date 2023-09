1 Gedeckte Farben und hochwertige Materialien sind bei Trachtenmode Trend. Fotos: Krüger Dirndl Foto:

Mit dem Fassanstich am Freitag, 22. September, startet der Stuttgarter Wasen. Ganz nah dran ist die Firma Krüger aus Wernau – Spezialistin für einen feschen Auftritt.











Etwas weniger Haut, dunklere Farben und viel Samt – so lassen sich die Dirndl-Trends der Saison 2023 zusammenfassen. Auch das Outfit der männlichen Trachtenträger kommt zur Eröffnung des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen am Freitag ruhiger und traditioneller daher, erklärt Dominik Henne. Der 36-Jährige leitet gemeinsam mit seinem 39-jährigen Bruder Benjamin die Firma Krüger Dirndl in Wernau.