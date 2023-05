22 Einen Platz in der ersten Reihe haben sich diese Fans gesichert: Sie zelten an der Mall, über die am Samstag die Parade ziehen wird. Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Ist ganz London kurz vor der Krönung von Charles III im royalen Taumel? Es sieht zumindest danach aus. Eindrücke von vor Ort.









London kommt nur langsam voran. Es scheint, zwei Tage vor der Krönung von Charles und Camilla, alles etwas gemächlicher zu sein. Die Busse stehen im Stau, rund um den Buckingham Palace, wo sich TV-Sender aus aller Welt schon in Position bringen, wird man mit der Masse mitgeschoben. Ein Hubschrauber kreist über der City. An The Mall sind die eingefleischten Fans mit ihren Zelten und Campingstühlen, Thermoskannen und verrückten Verkleidungen schon in Position gebracht. Seit Dienstag sind sie vor Ort, um bei dem Jahrhundertereignis möglichst ganz vorne an der Absperrung dabei zu sein.