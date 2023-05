16 Hochrangige Gäste kommen zur Westminster Abbey: Jill Biden, die First Lady der USA, mit ihrer Enkelin Finnegan. Foto: AFP/ANDREW MILLIGAN

London im Ausnahmezustand: Am Samstag wird König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt. Der royale Liveblog.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











70 Jahre hat Großbritannien keine Krönung mehr erlebt. Am Samstag ist es so weit: Pünktlich um 12 Uhr Ortszeit wird König Charles III. in der Westminster Abbey in London die St.-Edwards-Krone aufs Haupt gedrückt. In unserem royalen Liveblog bleiben Sie stets informiert.