So gehen die einzelnen Banken in Stuttgart vor

Kritik an Abbau von Filialen und Automaten

1 So wie hier in der Stuttgarter Charlottenstraße verschwindet so manche Bankfiliale. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Geschlossene Filialen, abgebaute Geldautomaten: Die Vorsitzende des Stadtseniorenrats findet harsche Worte für das Ausdünnen bei den Banken in der Stadt. Einzelne Geldhäuser sehen sich unterdessen zu Unrecht an den Pranger gestellt.









Stuttgart - Bis zum Jahresende sollen auf die gut 600 000 Einwohner in der Stadt noch 75 klassische Bankfilialen bei den wichtigsten Geldhäusern kommen. Vor fünf Jahren bot sich ein anderes Bild: Damals gab es noch fast doppelt so viele Zweigstellen. Auch wenn die Entwicklung bei den Banken unterschiedlich stark ausgeprägt ist, so sieht sich vor allem eine Bevölkerungsgruppe vom Rückzug massiv belastet: die Senioren.