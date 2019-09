1 Nicht weit kam ein Räuber, der an einer Kasse mehrere Hundert Euro erbeuten wollte. Foto: dpa

Ein alltäglicher Vorgang ist das Bezahlen an der Ladenkasse in einem Supermarkt – doch dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse.

Stuttgart - Die Situation spielt sich täglich immer wieder ab: An der Kasse des Supermarkts steht eine Schlange, und freundliche Kunden lassen einem anderen den Vortritt, weil der nur einen Artikel in der Hand hat und schnell bezahlen kann. So war’s auch am späten Dienstagabend bei einem Lebensmitteldiscounter in Obertürkheim – doch dann überschlugen sich die Ereignisse.

Er dankte noch, der 25-Jährige, als er gegen 20 Uhr in einer Aldi-Filiale an der Augsburger Straße mit seinem Energydrink vorgelassen wurde. Vor ihm stand nur noch ein 81-jähriger, der gerade seine Einkäufe einpackte und an der Kasse bezahlte. Plötzlich griff der 25-Jährige zu. Die Kasse war er gerade geöffnet, als der Mann in die Schublade griff und mehrere Geldscheine erbeutete. Rigoros ergriff er dann die Flucht. „Der ältere Herr wurde dabei umgestoßen und leicht verletzt“, sagt Polizeisprecher Monika Ackermann.

Es entbrennt ein wilder Kampf

Allerdings hatte der Täter nicht mit der Reaktion der Umstehenden gerechnet. Der 30-jähriger Kassierer rannte dem Dieb sofort hinterher und stellte ihn am Ausgang. Dabei kam es zu einem massiven Zweikampf, der bald zuungunsten des 25-Jährigen entschieden wurde. Mit Hilfe von vier weiteren Kunden konnte der Täter überwältigt werden. Eine alarmierte Streife nahm den polizeibekannten Mann fest.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl. Dann dürfte dem 25-Jährigen wieder Vortritt gewährt werden – diesmal aber ins Gefängnis.

