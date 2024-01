Kriminalität im Strohgäu: Jugendliche jagen Passanten nach

1 Im Fall des Schusses am Ditzinger Bahnhof ermittelt die Polizei weiter. Foto: dpa/Friso Gentsch

Im Fall des Schusses am Ditzinger Bahnhof dauern die Ermittlungen an. Es bleibt nicht der einzige Vorfall.











Spätestens nach den beiden Raubüberfällen auf zwei Ditzinger Supermärkte ist das Thema Jugendkriminalität im Strohgäu immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. In der Tat hat laut Polizei die Anzahl der Vorfälle, an denen Jugendliche – fast immer aus derselben Gruppierung – beteiligt waren, seit Herbst 2023 merklich zugenommen. Meist sind es Vergehen wie Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. Zuletzt hat ein Vorfall am Ditzinger Bahnhof Aufsehen erregt, als Zeugen einen Schuss von dort gemeldet hatten.