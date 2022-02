Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Mitte Königsbaupassagen wegen Brandes evakuiert

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Großeinsatz in die Königsbaupassagen in Stuttgart ausgerückt. Wegen eines Brandes im Untergeschoss des Einkaufszentrums kam es zu einer Rauchentwicklung. Das Gebäude musste evakuiert werden.