Kreis Ludwigsburg - Der Angriff auf ihr Heimatland hat Nadja genauso kalt erwischt wie die Bewohner der Ukraine. Nur sitzt die Künstlerin aus Ludwigsburg in ihren vier Wänden in Sicherheit und muss nicht um ihr Leben fürchten. Fliehen oder bleiben – diese Frage mussten sich am Donnerstagmorgen nahe Verwandte Nadjas stellen. „Wir haben kurz vor 7 Uhr telefoniert und lange hin- und her überlegt“, erzählt die 30-Jährige am Vormittag. Wenn sie könnte, würde sie ihre Großmutter oder den Onkel mit ihren Familien sofort aufnehmen.