9 Helfer in der Stuttgarter Schleyerhalle kümmern sich um Geflüchtete.

Der Bevölkerungsschutz in Deutschland lastet zu großen Teilen auf den Schultern von Ehrenamtlichen. Aber reicht das aus? Die beteiligten Organisationen fordern seit Jahren eine bessere Ausstattung. Nur langsam tut sich etwas bei Bund und Ländern.









Matratzen werden hereingetragen, Stellwände aufgerichtet, Hilfsgüter ausgepackt. Männer und Frauen in Feuerwehruniform, im Dress von Deutschem Rotem Kreuz (DRK) und Technischem Hilfswerk (THW) packen an. Dazwischen spielen Kinder aus der Ukraine. Rund um die Stuttgarter Schleyerhalle ist binnen Tagen eine Infrastruktur für Hunderte Geflüchtete entstanden. Mit Betten, Duschcontainern, Toiletten. Es gibt Hygieneartikel, Essen und jede Menge Informationen für die Vertriebenen des Krieges. „Heute haben wir 15 Leute von Berufsfeuerwehr und THW zum Aufbau hier“, sagt Daniel Anand von der Stuttgarter Feuerwehr. Am Tag zuvor waren es 27 Ehrenamtliche von der Freiwilligen Feuerwehr.