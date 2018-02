Kreuzung in Neckargröningen Zwei Unfälle binnen weniger Stunden

Von red 19. Februar 2018 - 16:46 Uhr

Eine Ampel ist seit Samstag aufgrund eines Unfalls auf einer Kreuzung bei Neckargröningen außer Betrieb. Womöglich kam es deswegen am Montag an der Stelle zu mehreren Unfällen.





3 Bilder ansehen

Neckargröningen - Vermutlich weil die Ampelanlage aufgrund eines vorausgegangenen Unfalls außer Betrieb ist, ereigneten sich am Montag gleich zwei Unfälle im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 1100 und 1140 auf Höhe Neckargröningen (Kreis Ludwigsburg).

Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 8.50 Uhr ein 37 Jahre alter Ford-Fahrer, der auf der L 1100 unterwegs war und aus Richtung Ludwigsburg kam, die Kreuzung passieren, um weiter nach Neckargröningen zu fahren. Offenbar übersah er, dass eine 44-jährige Skoda-Fahrerin auf der L 1140 fuhr, die in Richtung Hochberg wollte. Der 37-Jährige fuhr in die Kreuzung ein und nahm der Frau im Skoda die Vorfahrt. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden.

Drei Stunden später ereignete sich wieder ein Unfall

Folgenschwerer war der Unfall, der sich nur knapp drei Stunden später, gegen 11.45 Uhr, an derselben Kreuzung ereignete. Ein 84 Jahre alter Mercedes-Fahrer, der ebenfalls auf der L 1100 in Richtung Neckargröningen unterwegs war, stieß mit einem Lkw zusammen, der auf der L 1140 aus Richtung Hochberg kam. Zunächst habe der 84-Jährige wohl verlangsamt, sei dann aber doch in die Kreuzung eingefahren.

Der 77-jährige Mann im Lkw versuchte noch, eine Kollision zu verhindern. Er bremste zunächst und wich aus. Doch dies gelang ihm nicht. Der Autofahrer erlitt lebensbedrohliche Verletzungen und wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Ampel soll wieder in Betrieb genommen werden

Während der Unfallaufnahme waren die L 1140 ab dem Soldatensträßchen und die L 1100 ab der sogenannten „Rathauskreuzung“ in Neckarrems bis gegen 15.10 Uhr gesperrt. Die Ampel soll im Laufe des Dienstags wieder in Betrieb genommen werden.