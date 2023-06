1 Wegen des Unwetters hatte die Feuerwehr im Kreis Ravensburg alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) Foto: dpa/Stephan Jansen

Im Kreis Ravensburg hat ein Unwetter für mehrere Sturmschäden gesorgt. Unter anderem musste eine Bahnstrecke gesperrt und ein Dachstuhlbrand gelöscht werden. Die Einzelheiten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Blitzeinschlag, abgedecktes Dach und gesperrte Bahnstrecke: Ein Unwetter im Kreis Ravensburg hat am Mittwoch für mehrere Sturmschäden gesorgt. In Altshausen sperrten die Einsatzkräfte kurzzeitig eine Bahnstrecke, weil der Sturm ein Blechdach auf die Schienen wehte und dabei ein Spannseil traf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem Seil handelte es sich aber nicht um eine Hochspannungsleitung, so dass die Bahn bald wieder fahren konnte. An dem Gebäude entstand ein Schaden von rund 40 000 Euro.