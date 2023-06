1 Der Deutsche Wetterdienst erwartet verbreitete Unwetter durch schwere Gewitter und starke Regenfälle im ganzen Land. Foto: dpa/Martin Gerten

Große Hagelkörner, Gewitterzellen und Tornado-Risiko: In weiten Teilen Deutschlands werden zahlreiche Unwetter erwartet. Die Gefahr von Wetterextremen und der Bildung von Superzellen ist hoch.









In weiten Teilen Deutschland – und vor allem in Baden-Württemberg – drohen Unwetter mit teils extrem heftigen Regenfällen: Der Donnerstag (22. Juni) dürfte in Teilen Deutschlands ungemütlich werden. In Mittel- und Süddeutschland rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach darüber hinaus mit einem erhöhten Tornado-Risiko.