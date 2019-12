1 Die dunkle Jahreszeit ist Hochsaison für Dunkelmänner. Foto: dpa/Nicolas Armer

In der dunklen Jahreszeit häufen sich die Einbrüche. Kurz vor Weihnachten haben unbekannte Täter sieben Häuser im Landkreis ausgeraubt.

Aichwald/Filderstadt/Aichtal - Eine böse Überraschung kurz vor Weihnachten erlebten die Bewohner von insgesamt sieben Wohnhäusern im Landkreis Esslingen bei ihrer Heimkehr am Montagabend. Bei ihnen war eingebrochen worden. Gleich dreimal haben Einbrecher dem Polizeibericht zufolge im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 22.05 Uhr in Aichwald-Krummhardt zugeschlagen. In der Schönblickstraße und dem Kreuzweg gelangten die Täter über aufgehebelte Türen oder Fenster in die Wohnhäuser und durchsuchten sämtlichen Räume nach Bargeld oder Wertgegenständen. Den Wert des Diebesgutes können die Ermittler noch nicht beziffern.

In Filderstadt-Bernhausen drangen die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters im selben Zeitraum in ein Einfamilienhaus in der Eisenbahnstraße ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Ähnlich erfolgreich waren die Täter bei einem Einbruch in Aichtal-Grötzingen, der sich in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner eines Wohnhauses in der Kleiststraße ereignet hat.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurden Schmuck und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro entwendet. Im Zusammenhang mit diesem Einbruch dürfte ein Einbruchsversuch in der Otto-Schuster-Straße stehen, wo die Täter im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 20 Uhr versuchten, ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies nicht gelang, schlugen sie mit einem Stein die Scheibe ein, scheiterten aber an einer Zusatzsicherung und ließen von ihrem Vorhaben ab. In diesem Zusammenhang ist gegen 16 Uhr ein Mann aufgefallen, der sich mit einem Handy am Ohr in verdächtiger Weise in Tatortnähe aufgehalten hat. Er wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, schlank, dunkle gewellte Haare, eher dunkler Teint. In Wolfschlugen in der Schubertstraße hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 18.50 Uhr das Fenster eines Reihendoppelhauses auf und erlangten auch hier Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der entstandene Schaden an den sieben Wohnhäusern dürfte sich auf mehrere tausend Euro summieren. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen oder verdächtigen Personen und Fahrzeugen nehmen die jeweiligen Polizeireviere in Esslingen, Filderstadt und Nürtingen entgegen.