Investitionen in Stuttgart Noch ein Millionen-Projekt für die Feuerwehr

Im Neckarpark bekommt die Branddirektion in den nächsten Jahren Neubauten für ihre Verwaltung und für eine Leitstelle. Die Feuerwache 3 an der Mercedesstraße in Bad Cannstatt wird zwar auch erneuert, doch dort geht es eng zu.