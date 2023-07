Die Konzertreihe „Kornwestheim rockt“ startet am 1. August in die nächste Ausgabe – mit Tribute-Bands an jedem Dienstag

Warme Sommerabende, gute Musik und jede Menge Spaß – das verspricht die Konzertreihe „Kornwestheim rockt“. Auch in diesem August ist auf dem Kornwestheimer Marktplatz wieder einiges geboten: Jeden Dienstag tritt hier eine Tribute-Band einer bekannten Rock- oder Popgruppe auf.

„Wir finanzieren uns über den Verkauf von Getränken, über Sponsoren und Standgebühren“, sagt Organisator Johannes Leichtle. Für die Besucherinnen und Besucher heißt das: freier Eintritt. Ein komplett kostenloses Erlebnis, das tolle Erinnerungen garantiert.

Los geht es jeweils um 18 Uhr mit dem Verkauf von Speisen und Getränken, die Konzerte beginnen um 18.30 Uhr. Das Gelände rund um den Marktplatz ist nicht abgesperrt, so können die Gäste kommen und gehen, wann sie möchten. „Wir wollen, dass die Leute kommen, Spaß haben, friedlich sind und in der nächsten Woche wiederkommen“, nennt Organisator Johannes Leichtle das Ziel der Veranstaltung. „Natürlich freuen wir uns, wenn sie bei uns Getränke und Essen kaufen“, fügt er hinzu.

Kleine Änderungen, viel Altbewährtes

Weil in den vergangenen Jahren immer mehr Besucherinnen und Besucher ihre eigenen Getränke zu „Kornwestheim rockt“ mitgebracht haben, wird es in diesem Jahr eine Kunstinitiative dazu geben. „Diese soll die Missstände in unserer Gesellschaft aufzeigen“, erklärt Johannes Leichtle. Wer Fremdalkohol mitbringt, gefährdet das Festival. Denn die Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sorgen erst dafür, dass dieses stattfinden kann. Ist die Kostendeckung nicht mehr möglich, müssen die Veranstalter in Zukunft Eintritt für die Konzerte verlangen – und das wollen sie mit allen Mitteln vermeiden. Wie genau die Kunstaktion im August aussehen soll, verrät der Organisator nicht – das soll eine Überraschung bleiben.

Die Besucherinnen und Besucher können sich auf all das freuen, was die Veranstaltungsreihe auch in den vergangenen Jahren zu bieten hatte. Ein paar kleine Änderungen gibt es jedoch: Die Gäste dürfen sich beim Bierausschank auf schön gestaltete Festivalbecher freuen, die es wie gewohnt gegen Pfand gibt. Wer möchte, darf sich natürlich auch einen Becher zur Erinnerung mit nach Hause nehmen. Auch das kontaktlose Zahlen wird ab diesem Jahr möglich sein. „Da gehen wir mit der Zeit“, so Leichtle. Die Kartenzahlung dauere jedoch etwas länger als das Bezahlen mit Bargeld. Daher kann es zu leicht erhöhten Wartezeiten kommen – wer Bargeld dabeihat, darf also gerne weiterhin bevorzugt damit bezahlen.

Die Planung ist ein „Dauerprozess“

Schon im Oktober macht sich Leichtle an die Organisation der Konzertreihe für das bevorstehende Jahr. „Ich mache mir immer wieder Gedanken darüber, was es noch nicht bei ‚Kornwestheim rockt’ gab und was wir dieses Mal machen könnten“, sagt er. Es sei ein „Dauerprozess“, bei dem er über das ganze Jahr verteilt Bands sammelt und über sie recherchiert. Im Oktober nimmt er dann Kontakt zu den Agenten oder den Bands selbst auf. Dann stellt sich heraus, ob die Künstler verfügbar sind oder nicht.

Das Programm in diesem Jahr kann sich sehen lassen – für jeden Geschmack ist etwas dabei: egal ob Robbie Williams, Iron Maiden, Tina Turner, Bob Marley oder U2. Das Programm gibt es im Infokasten.

Wie jedes Jahr freut sich Johannes Leichtle auf jede Band. Auf „Iron Maidnem“ dieses Mal jedoch besonders: „Diese Musik erinnert mich an meine Jugend.“ Und auch die Bob-Marley-Tribute-Band „Marley’s Ghost“ lässt das Herz des Leonbergers höherschlagen: „Das ist nicht nur eine super Band, das ist auch genau meine Musik.“

Suche nach Sponsoren und Mitarbeitern



Wer die Konzertreihe „Kornwestheim rockt“ unterstützen will, hat mehrere Möglichkeiten dazu. „Wir bieten Sponsoren in diesem Jahr an, noch während der Veranstaltung einzusteigen“, sagt Leichtle. An den Bannern und Plakaten sind leere Stellen zu finden. Dort kann jederzeit mit Aufklebern das Logo eines neuen Sponsors stehen. Aber auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist es möglich, das Festival in Kornwestheim und andere Events des Veranstalters zu unterstützen. Wer Lust hat, dabei zu sein, darf sich über die Webseite www.bankettplus.de bei Johannes Leichtle melden.

ehr Informationen zur Konzertreihe gibt es auf www.kornwestheim-rockt.de und im Subchannel der Kornwestheimer Zeitung unter https://www.stuttgarter-nachrichten.de/kornwestheimer-zeitung/kornwestheim-rockt.

Programm „Kornwestheim rockt“

Einlass: 18 Uhr

Beginn: 18:30 Uhr

Dienstag, 1. August

„Feel“ – Robbie-Williams-Tribute-Band

Dienstag, 8. August

„Iron Maidnem“ – Iron-Maiden-Tribute-Band

Dienstag, 15. August

„Tina – Die Show“ – Tina-Turner-Tribute-Band

Dienstag, 22. August

„Marley’s Ghost“ – Bob-Marley-Tribute-Band

Dienstag, 29. August

„TribU2“ – U“-Tribute-Band