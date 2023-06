1 Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Zwei Jugendliche verursachen erst einen hohen Schaden und flüchten dann auf dem Fahrrad.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein 14-Jähriger und sein noch unbekannter jugendlicher Begleiter sollen am Donnerstag Verkehrsunfälle verursacht haben und danach auf dem Rad geflüchtet sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei berichtet, fiel am Donnerstagmorgen in Korntal ein Mercedes auf, da der Fahrer in der Mirander Straße einen geparkten Opel und wenig später in der Roßbühlstraße einen ebenfalls stehenden Honda touchiert hatte – und in beiden Fällen die Fahrt unbeirrt fortsetzte. Daraufhin meldeten sich gegen 8.15 Uhr mehrere Zeugen bei der Polizei, die angaben, dass wohl zwei Kinder in einem Mercedes unterwegs und in Unfälle verwickelt seien.