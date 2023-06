Im Kreis Böblingen kommt es am Freitagabend zu einem schweren Unfall, bei dem fünf Menschen zum Teil schwer verletzt werden.

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind im Landkreis Böblingen fünf Menschen verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Autofahrer war am Freitagabend auf der Kreisstraße 1028 zwischen dem Ortsteil Sindlingen und der Gemeinde Jettingen unterwegs, als sein Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache mit dem Wagen einer 54-Jährigen zusammenstieß. Das berichtet die Polizei.

Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden per Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Im Wagen der Frau saßen zudem drei Teenager, die ebenfalls verletzt wurden - ein 16-Jähriger und eine 14-jährige schwer, ein 11-Jähriger leicht. Die Fahrerin sowie die 14-Jährige waren zudem im Auto eingeklemmt gewesen, so dass sie von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden mussten.

Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Schätzungen der Polizei bei rund 20.000 Euro. Die Straße war während der Unfallaufnahme für rund drei Stunden voll gesperrt. Dies hatte erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen zur Folge.