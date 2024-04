Schlagerstars geben sich bei Florian Silbereisen die Klinke in die Hand

Konzert in Stuttgart

9 In Feierlaune: Florian Silbereisen beim Schlagerfest in Stuttgart. Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut/Ferdinando Iannone

Mit einer Mega-Party feiert der Musiker zwei Jubiläen. Grund genug für ein Fest mit einem Dutzend Schlagerstars, Pyrotechnik, Glitter, legendären Hits und einer Friedensbotschaft.











Wie im James-Bond-Vorspann erscheint auf der Bühne nur ein Lichtkreis mit Schatten. Der Schatten ist Florian Silbereisen. Eine Stimme aus dem Off verspricht der Schlager würde an diesem Abend so gefeiert werden, „wie er noch nie gefeiert wurde“.