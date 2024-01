André Rieu-Konzert in Stuttgart: Der Walzerkönig überzeugt auch im Disco-Fach

André Rieu-Konzert in Stuttgart

1 André Rieu: Ein Maestro der Unterhaltung. Foto: IMAGO/Bildagentur Monn/Ervin Monn

Ein Stier jagt eine Zuschauerin durch die Halle, Aufbauhelfer bekommen tosenden Applaus und André Rieu fragt sich, warum die Zuschauer sich verspäten. Kurzum: Der erfolgreiche Geiger begeistert sein Stuttgarter Publikum.











Langweilig wird es bei André Rieu nicht. Als die ersten beiden Stücke von seinem Johann Strauss Orchester bereits gespielt waren, André Rieu das Stuttgarter Publikum als das „beste der Welt“ begrüßt hat und gerade die Platin Tenöre mit „Granada“ ankündigen will, kommen immer noch Gäste an. „Sie sind zu spät“, merkt der Walzerkönig vorwurfsvoll an. Nein, ernst meint er das nicht. Seine hochgezogene Augenbraue verrät ihn. André Rieu ist eben durch und durch Entertainer.