Kontroverse Debatte zum Schienenverkehr im Landtag: Rettet nur das Auto vor dem Bahn-Chaos?

Eigentlich sollte es in einer von der Grünen-Fraktion im Stuttgarter Landtag beantragten Debatte nur um die Zukunft des Schienenverkehrs gehen. Und eigentlich herrscht hier in fast allen Landtagsfraktionen Konsens: Der unzuverlässig gewordene Bahnverkehr braucht mehr Geld – vor allem vom Bund mehr Investitionen in die Infrastruktur und mehr Mittel für den laufenden Zugbetrieb. Doch das Thema Schiene oder Auto polarisiert zunehmend innerhalb des grün-schwarzen Regierungsbündnisses.