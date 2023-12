Konrad-Adenauer-Straße in Stuttgart: Suche nach Gasleck beeinträchtigt Verkehr massiv

1 Die Netze BW sucht ein mögliches Gasleck. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Wegen der Suche nach einem möglichen Gasleck ist die Konrad-Adenauer-Straße auf zwei Spuren Richtung Bad Cannstatt gesperrt. Die Netze BW rechnet mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen.











Der sogenannte Entstördienst der Netze BW und weitere Einsatzkräfte sind seit Donnerstagmorgen an der Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Staatsgalerie in Stuttgart-Mitte im Einsatz, um ein mögliches Gasleck zu lokalisieren, wie der Energieversorger in einer Mitteilung schreibt. Eine routinemäßige Kontrolle habe demnach am Mittwochabend Hinweise darauf geliefert, dass eine Gasleitung mit 50 Zentimetern Durchmesser undicht sein könnte. Sobald das Leck genauer geortet sei, werde die Leitung repariert.