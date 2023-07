1 Georgia Meloni geht auf Konfrontationskurs mit der EU. Foto: IMAGO/

Italiens Wirtschaft ist zuletzt stark gewachsen. Sparvorgaben der EU und teure Wahlversprechen werden nun jedoch für die Premierministerin zum Problem.









Die Touristen überrennen Italien in diesem Jahr geradezu. Der Fremdenverkehr ist zusammen mit den stark steigenden Exporten der Hauptgrund dafür, dass Italien in diesem Jahr vermutlich um 1,2 Prozent wächst. Damit ist das Land die Wirtschaftslokomotive in Europa. Doch nun ziehen Wolken auf. Steigende Zinsen und Inflation bedrohen das Wachstum. Die Industrieproduktion ist rückläufig, und auch in Italien wird über eine mögliche Rezession diskutiert. Premierministerin Giorgia Meloni ist zunehmend nervös und geht auf Konfrontationskurs zu Europa.