Chinesische Kriegsflugzeuge wurden nahe Taiwan gesichtet. (Archivbild)

Mehr als 30 chinesische Kriegsflugzeuge sind nach Angaben des taiwanischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag in die Luftüberwachungszone der Insel eingedrungen. Ab 05.00 Uhr (Mittwoch, 23.00 Uhr MESZ) sei „eine Gesamtzahl von 37 chinesischen Militärflugzeugen“ im Südwesten der Air Defence Identification Zone (Adiz) gesichtet worden, erklärte Verteidigungssprecher Sun Li Fang. Einige Flugzeuge seien weiter in Richtung Westpazifik für Aufklärungsübungen geflogen.