Was beschäftigt die Menschen vor der Wahl?

Kommunalwahl in Baden-Württemberg

1 Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum brennt vielen Bürgern unter den Nägeln. Foto: imago//Sascha Steinach

Die Frage nach bezahlbarem Wohnraum beschäftigt die Menschen vor der Kommunalwahl im Juni 2024. Das ist eines der Ergebnisse des BW-Check.











Bezahlbarer Wohnraum, der Ärztemangel, die Unterbringung von Flüchtlingen und das Nahverkehrsangebot – das sind die Fragen, die den Menschen im Land mit Blick auf die Kommunalwahl unter den Nägeln brennen, wie aus dem aktuellen BaWü-Check hervorgeht. Damit treibt wie in früheren Befragungen aus der Reihe das Thema Wohnen die Menschen am meisten um. Hohe Preise und hohe Mieten vor allem in Städten und Ballungsräumen gehören für die Bürgerinnen und Bürger im Land nach wie vor zu den drängendsten Problemen.