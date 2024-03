Kommunalwahl in Stuttgart

1 Verena Hübsch ist das Gesicht der Jungen Liste im Gemeinderat. Foto: Privat

Die Junge Liste, die 2014 noch als Studentische Liste zur Kommunalwahl angetreten war, wird 2024 auf den Stimmzetteln nicht mehr vertreten sein.











Die Junge Liste Stuttgart, die als studentische Liste gegründet worden war, wird bei der Kommunalwahl am 9. Juni 2024 nicht wieder antreten. „Nach erfolgreichen zehn Jahren in der Kommunalpolitik haben sich die Lebensrealitäten einiger Aktiver verändert, was zu der gemeinschaftlichen Entscheidung führte, bei der kommenden Kommunalwahl nicht mehr als eigenständige Liste anzutreten“, teilt Vorständin Verena Hübsch mit.