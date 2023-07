Kohlenmonoxid-Alarm in Kornwestheim

1 Einsatz für die Feuerwehr. Ein Kohlenmonoxid-Melder springt an. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

In einem Haus in der Hohenstaufenallee springt ein Melder an. Unter Atemschutz suchen die Brandschützer nach der Ursache – und werden fündig.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in die Hohenstaufenallee ausgerückt. Dort war in einer Wohnung gegen 24 Uhr ein Kohlenmonoxid-Melder angesprungen. Die Einsatzkräfte evakuierten nach ihrer Ankunft das Gebäude und brachten dabei nach bisherigem Stand 30 Bewohner aus acht Wohnungen nach draußen.